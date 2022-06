“Beautiful”, le anticipazioni: gli Spencer sotto torchio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 giugno al 1° luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Il tenente Bradley Baker (Dan Martin), veterano della polizia di Los Angeles, è come un pit-bull. Quando afferra una “preda” difficilmente molla la presa, soprattutto se intuisce di essere vicino alla verità… Indagando sulla morte di Vinny Walker (Joe LoCicero), il suo fiuto di detective gli ha subito fatto capire che c’era qualcosa di strano. Un omicidio stradale “casuale” di solito lascia qualche traccia; il luogo dell’investimento di Vinny, invece, evidentemente doveva essere stato “ripulito” da professionisti perché non vi erano tracce di alcun tipo che potessero ricondurre all’auto assassina. Parlando con Thomas (Matthew Atkinson), il migliore amico della vittima, Baker scopre che Vinny aveva falsificato il test di paternità di Liam (Scott Clifton): da questa situazione potrebbe emergere un movente plausibile! Quando poi il tenente ha a che fare con Liam e Bill Spencer (Don Diamont), si convince definitivamente che abbiano qualcosa da nascondere: Bill tende a rispondere al posto del figlio; Liam è nervoso e agitato, atteggiamento che riserva anche a Hope (Annika Noelle), che non si spiega cos’abbia il marito. Baker pensa di aver capito tutto e si prepara a chiudere il cerchio attorno agli Spencer.

Don si tiene in forma

Mentre, dunque, in queste puntate il suo personaggio Bill Spencer cerca di evitare a se stesso e al figlio Liam un’incriminazione per omicidio volontario, nella vita Don Diamont intensifica gli allenamenti in palestra. Molto sportivo, padre di due promesse del basket e del football, l’attore tiene moltissimo alla forma e sa che questo è il momento di lavorare sodo per sfoggiare un fisico da “sirenetto” sulle spiagge assolate della California.