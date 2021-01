“Beautiful”, le anticipazioni: Hope chiede aiuto alla mamma

29 Gennaio 2021 | 15:08 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio

Nelle soap, si sa, non sempre le azioni dei protagonisti vengono ispirate dal buon senso. Così, quando Hope (Annika Noelle) va nel panico nella sede della Forrester dopo aver spinto Thomas (Matthew Atkinson) in una vasca di liquido corrosivo, che cosa fa invece di chiamare aiuto? Si precipita dalla mamma portando con sé il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri). Brooke (Katherine Kelly Lang) non riesce a capire che cosa sia accaduto fino a quando non mette a letto il bambino, dopo averlo tranquillizzato sul fatto che il padre passerà a prenderlo l’indomani. Solo a questo punto Hope, ancora sotto choc, spiega alla madre come Thomas abbia firmato i documenti per garantirle l’affido condiviso di Douglas, pretendendo però la ricompensa “in natura” che avevano pattuito. Per respingere le sue avance, dunque, lei ha finito per farlo cadere in una vasca che, secondo quanto ha scoperto parlando con Charlie (Dick Christie), era piena di una soluzione altamente caustica. Ora non trova pace perché Thomas è morto in un modo orribile a causa sua, e Ridge (Thorsten Kaye) dev’essere subito informato. Brooke la blocca, però: è stato un incidente, per il momento è meglio tacere e meditare sul da farsi.

Il destino di Carter

Lawrence Saint-Victor va orgoglioso della sua famiglia e la “presenta” spesso su Instagram: ecco l’ultima foto, con la moglie Shay e il figlio Christian. Se Shay e Lawrence sono sposati da vent’anni, nella soap invece il personaggio di Lawrence, Carter, è noto soprattutto come “celebratore” di matrimoni altrui. Ma le cose cambiano… Per Carter è arrivato il momento di incontrare l’amore e, forse, i fiori d’arancio. Chi sarà la fortunata? Lo sapremo tra qualche mese.