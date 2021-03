“Beautiful”, le anticipazioni: Hope ha un dubbio e Liam fugge

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 marzo al 2 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 marzo al 2 aprile

Liam (Scott Clifton) è uno dei tanti uomini eternamente “sospesi” tra due donne diverse che abbiamo incontrato in Beautiful. Nel suo caso, però, c’è l’aggravante della doppia paternità. Due figlie avute una da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e l’altra da Hope (Annika Noelle), lo mettono nella condizione di essere continuamente a stretto contatto con entrambe le donne della sua vita. Provocato dall’eterno rivale Thomas (Matthew Atkinson), ora il giovane Spencer chiede in ginocchio a Hope di sposarlo e le porge l’anello di rito. Le pone, però, una condizione: Hope deve cancellare Thomas dalla sua vita. La ragazza tentenna. Accettando, infatti, dovrebbe rinunciare a stare con il piccolo Douglas, che per lei è come un figlio. Deluso dall’indecisione della fidanzata, Liam si precipita da Steffy. Ha bisogno di consolazione e in lei trova una sponda accogliente e generosa. Quando Hope, pentita di non aver detto di sì a Liam, lo raggiunge nella casa sulla scogliera dopo averlo seguito, lo trova avvinghiato in un bacio appassionato alla sorellastra Steffy. La giovane Logan è furiosa e delusa: come ha potuto chiedere la sua mano ed essere tra le braccia di Steffy nemmeno mezz’ora dopo?

Kiara ci dà un taglio

Kiara Barnes non è molto presente sui social, ma quando posta una sua foto si fa notare. Ora per esempio ha preso la decisione di cambiare look e dare un taglio alla sua folta chioma riccia. La nuova acconciatura avrà sicuramente avuto l’approvazione della produzione di Beautiful dove la sua Zoe è al centro dell’attenzione, contesa com’è tra due uomini agguerriti. Chi sono? Lo sapremo tra diversi mesi… Ma stavolta Thomas (Matthew Atkinson) non c’entra.