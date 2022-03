“Beautiful”, le anticipazioni: Hope, ti devo confessare che…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 18 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Era nell’aria, e dunque prima o poi doveva accadere… Da settimane Liam (Scott Clifton) cercava il momento giusto per confessare a Hope (Annika Noelle) di averla tradita con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Sappiamo che sono anni che il giovane Spencer saltabecca dall’una all’altra, tanto da aver messo al mondo una figlia con ciascuna di loro ed essersi sposato, a più riprese, con entrambe. Si era quasi convinto a tacere sulla sua notte proibita come Steffy avrebbe voluto, visto che nel frattempo si è legata a Finn (Tanner Novlan). Ma ora che lei ha scoperto di essere incinta, Liam sente di non poter più tacere, così, dopo giorni di agitazione, crolla e confessa a sua moglie quello che ha fatto sperando che lei possa perdonarlo… Nella notte in cui credeva di aver visto Thomas (Matthew Atkinson) mentre la baciava, si è ubriacato ed è corso da Steffy pensando che lei, Hope, avesse deciso di stare con Thomas e di far naufragare il loro matrimonio. E, insomma, lui e Steffy hanno finito per fare l’amore… La povera Hope non crede alle proprie orecchie: «Con Steffy? Di nuovo? Come hai potuto!». Nel frattempo, poi, anche Steffy sta dicendo la verità a Finn.

Guarda chi si rivede!

Un incontro che non poteva che avvenire in una palestra “giusta” di Hollywood ed era da immortalare quello tra Katherine Kelly Lang, che infatti l’ha subito postato su Instagram, Kimberly Matula e Linsey Godfrey. È come se Brooke avesse incontrato sua figlia Hope (la Matula l’ha interpretata per anni, prima di Annika Noelle) e Caroline, nipote di Bill Spencer e defunta madre biologica del piccolo Douglas (la Godfrey, appunto).