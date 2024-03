“Beautiful”, le anticipazioni: Hope trionfa in passerella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 marzo

Le sfilate della Maison Forrester sono sempre un evento e in questo momento tutti stanno collaborando alacremente alla riuscita dello show che vede protagonista Hope (Annika Noelle) con la linea che porta il suo nome “Hope For The Future”, ovvero HFTF (significa “Speranza per il futuro”). In particolare c’è Thomas (Matthew Atkinson) a lavorare gomito a gomito con lei, ringalluzzito da quando Hope gli ha rivelato di trovarlo sexy. Da quel momento sta di nuovo fantasticando su una “riunificazione” tra lui e la donna dei suoi sogni. La sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) teme che questa eccitazione di Thomas per Hope non porterà a nulla di buono e fa gli scongiuri. Intanto, dietro le quinte della HFTF, Zende (Delon de Metz) aiuta Thomas ad apportare gli ultimi ritocchi a un abito di sogno creato appositamente dal giovane Forrester per Hope e che lei stessa porterà in passerella al termine della sfilata. L’evento si rivela un trionfo, a dispetto dei dubbi di molti addetti ai lavori. E il momento “clou” è proprio il luccicante abito indossato da Hope, che chiama Thomas in passerella a prendere la sua dose di applausi per il loro successo di squadra.

Una gita nella “savana”

Se il personaggio di Wyatt langue un po’ nel racconto di Beautiful, il suo interprete non perde occasione di far sapere ai fan quanto sia felice la sua vita reale di “beato tra le donne”. Darin Brooks ha postato questa divertente immagine in compagnia della moglie Kelly Kruger, entrambi vestiti da esploratori, e delle figlie Everleigh e Gemma che, con il cane Chancey (camuffato da leone), hanno visitato un parco a tema dedicato alla savana.