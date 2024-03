“Beautiful”, le anticipazioni: i rudi consigli di “papà” Bill a Liam

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 marzo

Si è scoperto padre di due figli quando erano ormai più che ventenni. Da quel momento, però, Bill Spencer (Don Diamont) si è sentito investito del ruolo ed è come se avesse cresciuto Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks) fin da bambini. Così, quando c’è un’emergenza, il magnate lascia in sospeso gli affari e mette la famiglia al primo posto. Ora è nuovamente il ristorante Il Giardino a fare da cornice a una riunione fra i tre uomini di casa Spencer. Si discute della situazione di Liam. Ancora una volta sua moglie Hope (Annika Noelle) si sta facendo “intrappolare” da Thomas (Matthew Atkinson). Bill ha più volte messo in guardia il figlio, che ora, dopo aver visto Hope sfilare trasognata col modello creato per lei da Thomas e il lungo abbraccio tra i due nel backstage dell’evento, capisce che deve fare qualcosa se non vuole perdere la consorte. Sanguigno come sempre, e supportato da Wyatt, Bill suggerisce di risolverla con una scazzottata da veri uomini. Ma questo non è nella natura di Liam, che preferisce affrontare la questione in maniera più pacifica per evitare di passare dalla parte del torto.

C’è un nonno sul set

È nato in marzo, ma l’hanno chiamato August, agosto: è il primo nipote di Don Diamont e della consorte Cindy, nato da Alexander, uno dei sei figli, tutti maschi, della coppia (“collezionati” tra prime e seconde nozze). Tutti speravano in una femminuccia, ma tanto nella vita reale come nella finzione di Beautiful, Don sembra “condannato” a essere circondato solo da maschi. Forse anche questo spiega l’attività da grande seduttore del suo Bill Spencer!