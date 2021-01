“Beautiful”, le anticipazioni: il bacio della zingara

08 Gennaio 2021 | 14:40 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 gennaio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"



Complice una festa di Halloween a Villa Forrester, le grandi manovre di Shauna (Denise Richards) per la conquista di Ridge (Thorsten Kaye) entrano in una fase ancora più “operativa”. Oltretutto Brooke (Katherine Kelly Lang), ignara del feeling che si sta creando tra il marito e Shauna, ha restituito a Ridge la fede matrimoniale, in segno di protesta per come lui sta gestendo i problemi del figlio Thomas (Matthew Atkinson). In cerca di un posto dove passare la notte, Ridge si rifugia nella dependance della villa, dove viene sorpreso da Shauna, qui perché la padrona di casa e amica Quinn (Rena Sofer) le ha offerto di fermarsi a dormire in occasione della festa in maschera. Tra i due, dunque, scatta immediatamente quel “qualcosa” che già li aveva portati a baciarsi in passato, e quindi si baciano nuovamente e con maggiore abbandono e passione. Del resto sappiamo che nelle vicende di Beautiful basta un litigio tra coniugi perché entrambi si sentano giustificati a gettarsi tra le braccia di un altro… Dopo Ridge e Shauna (lui vestito da giocatore di hockey e lei da zingara bionda) entrano nel vivo dei festeggiamenti di Halloween, lanciandosi sguardi “assassini”.

La dolcezza di Katrina

Nella finzione di Beautiful è passata da ingenua fanciulla a giovane donna consapevole e generosa, capace di donare un rene alla zia per salvarle la vita. Nella realtà Katrina Bowden e il suo personaggio Flo condividono un’altra caratteristica: la dolcezza. Decisamente traspare anche in una foto come questa, pubblicata dall’attrice su Instagram in questi giorni: Katrina è bellissima, statuaria, e naturalmente in compagnia dell’amato cagnolino Puffin.