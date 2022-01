“Beautiful”, le anticipazioni: il crollo di Thomas

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 28 gennaio

Non potevano durare a lungo le allucinazioni di Thomas (Matthew Atkinson) senza che gli accadesse qualcosa di grave a livello cerebrale. E infatti… Hope (Annika Noelle), dopo essersi risvegliata senza sapere dove Liam (Scott Clifton) abbia trascorso la notte, va a trovare Thomas per controllare come sta. L’ultima volta che l’ha visto ha notato che continuava a toccarsi la testa, come se avesse un dolore persistente, e ha quindi riferito al dottor Finn (Tanner Novlan) le sue paure. Ecco, ora Hope è fuori dalla porta di Thomas e lo sente parlare ad alta voce, come se si rivolgesse a qualcuno. Le ci vuole poco a capire che il “qualcuno” cui Thomas si sta rivolgendo, è il manichino con le sue fattezze. Quando infine entra in casa trova Thomas in piena crisi: piange, urla, grida al manichino che non lo vuole stare più ad ascoltare! Hope cerca di calmare il giovane Forrester, lo invita a lasciar perdere quell’essere inanimato e a parlare con lei… Ma improvvisamente Thomas si blocca, porta le mani alla testa e cade svenuto. Tocca a Hope, preoccupatissima, chiamare un’ambulanza e portarlo in ospedale, dove il ragazzo, ormai incosciente, viene immediatamente posto sotto osservazione.

Madre e figlia super

Il Dna non mente: se a 60 anni Katherine Kelly Lang è ancora una donna bellissima e in forma eccezionale, non è solo merito di diete e allenamenti. Basta guardare la sua splendida mamma Judith Lang, che ha ancora fascino da vendere, nonostante sia già bisnonna. Madre e figlia sono state chiamate a posare per la copertina di una rivista legata a un importante canale di televendite e la Brooke di Beautiful ha postato con orgoglio l’immagine su Instagram.