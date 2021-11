“Beautiful”, le anticipazioni: il cuore di Zoe sta cambiando casa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 novembre

Bello, affascinante, ricco, di successo: all’avvocato Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) non manca nulla per essere un l’uomo dei sogni di qualunque donna… Eppure il nuovo direttore organizzativo della Forrester non sembra proprio essere molto fortunato in amore. Dopo la triste parentesi dell’amore per Maya, ormai archiviata, ora il cuore del bell’avvocato batte per Zoe (Kiara Barnes), e da quando la loro relazione è cominciata Carter è al settimo cielo. Peccato che la sua amata non sia altrettanto presa di lui… Soprattutto da quando Zende Forrester (Delon de Metz) è tornato da Parigi, felicemente single: la modella, infatti, si sente irresistibilmente attratta da lui. Lei è la prima a sapere che Carter è l’uomo migliore e più affidabile con cui stare, ma non riesce a trattenersi dal flirtare con il nuovo arrivato. Dal canto suo, è vero che il giovane Forrester riempie di complimenti la ragazza, ma non sembra ricambiarla con altrettanta intensità. Ciò nonostante, quando Carter fa il grande passo e chiede a Zoe di andare a vivere insieme, lei, invece di accettare con entusiasmo, prende tempo dicendo che non si sente ancora pronta. E Zende? Per ora sta a guardare.

Eric e Donna… ancora!?

Sui social statunitensi dedicati a Beautiful, imperversano foto di John McCook con Jennifer Gareis, sorridenti e ammiccanti. Nei panni di Eric Forrester e Donna Logan, i due attori sono già stati marito e moglie, e le didascalie su Instagram sembrano suggerire che tra i due personaggi potrebbe scoccare di nuovo la scintilla… Per ora solo nelle puntate americane, però: il pubblico italiano dovrà attendere quasi un anno per verificarlo.