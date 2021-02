“Beautiful”, le anticipazioni: il “dibattito” è aperto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 febbraio al 5 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo

Che cosa c’è di più liberatorio di una chiacchierata con la propria figlia? Tra Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) i rapporti sono sempre stati, oltre che di affetto, di reciproca grande stima, anche nei momenti più tesi e conflittuali della loro storia familiare. Momenti come quello che vivono adesso: lui ha appena detto addio a Brooke (Katherine Kelly Lang), la donna della sua vita, quella a cui aveva promesso che non avrebbero più divorziato… E invece è accaduto di nuovo. Steffy non è una “fan” di Brooke, eppure è sinceramente dispiaciuta per come sono andate le cose, e, anche se le costa ammetterlo, sente che Thomas (Matthew Atkinson) ha una diretta responsabilità nella separazione. Inoltre crede che il fratello sia ossessionato da Hope (Annika Noelle) e vede con grande preoccupazione il fatto che possano lavorare insieme alla nuova collezione della linea HFTF (Hope For The Future) della Forrester. Ridge però non è d’accordo: secondo lui, l’unica possibilità che resta a Thomas per riscattarsi dei suoi comportamenti sbagliati viene dal lavoro e dunque bisogna dargli una chance.

Flo non si ferma più

Per sua stessa ammissione, Katrina Bowden non indossava i pattini in linea da quando aveva 14 anni. L’amica nutrizionista Courtney Swan (con lei nella foto, a destra) l’ha convinta a rimetterli ai piedi. Risultato? Dopo essersi fatta immortalare in questa foto, Katrina è rovinata a terra! Lungi dal dichiararsi sconfitta, però, la nostra Flo di Beautiful si è rimessa in piedi, ha ripreso a pattinare, e non vuole più smettere di farlo!