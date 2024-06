“Beautiful”, le anticipazioni: il fascino di Brooke seduce ancora

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 5 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal'1 al 5 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Tutto può apparire Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) tranne che una nonna sessantenne. È una donna bella, sexy, con una personalità davvero prorompente: non passa certo inosservata, insomma… Soprattutto se va a cena con un’altra bella donna, ovvero la sua ex nemica Taylor (Krista Allen), che pare essere diventata sua migliore amica da quando entrambe hanno deciso di “scaricare” Ridge (Thorsten Kaye), colpevole di non riuscire a scegliere tra l’una e l’altra. Così le due spumeggianti signore vanno a cena al Giardino, dove il giovane cameriere Paul Hollister (Hollis Chambers) proprio non riesce a togliere gli occhi di dosso a Brooke. Taylor spinge l’amica a lasciarsi corteggiare un po’ e lei, seppure controvoglia, lascia che quella sera il giovane provi a sedurla. Sfruttando la complicità di Taylor, Paul in seguito riesce addirittura a strappare un appuntamento a Brooke. Dunque i due si trovano a casa Logan, dove, dopo una cenetta a lume di candela, Brooke… Brooke non fa altro che parlargli di Ridge! Il giovane capisce l’antifona e a fine serata riesce a rimediare solo un delicato bacio di addio sulla bocca.

L'amore è il premio

Niente statuetta, in questa edizione dei premi Emmy (gli Oscar della tv), per il tre volte vincitore Scott Clifton, che, grazie al lavoro per Beautiful, aveva vinto nel 2014, 2015 e 2017. In quegli anni accanto a lui c’era la moglie Nicole Lampson, da cui Scott ha divorziato lo scorso anno. Ora accanto all’attore californiano c’è Elle Anderson, che l’ha accompagnato sul “red carpet”. Non gli ha portato fortuna, ma con lei Clifton ha ritrovato l’amore.