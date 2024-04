“Beautiful”, le anticipazioni: il matrimonio va in fumo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 13.45, sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Può un uomo basare le proprie scelte di vita solo sull’impulso del momento? A quanto pare questa sembra essere la caratteristica di Ridge Forrester (Thorsten Kaye), pluridivorziato con una fede incrollabile nel matrimonio. Tanto dall’aver cacciato Brooke (Katherine Kelly Lang) pretendendo da lei un divorzio lampo per potersi sposare nel giro di un paio di giorni con Taylor (Krista Allen), storica rivale di Brooke. Che Ridge sia affascinato da entrambe e sia pure innamorato dell’una o dell’altra, a seconda del momento, è innegabile. Ma stavolta va tutto a rotoli e l’operazione “cambio di moglie” non gli riesce. Alla cerimonia di nozze a Villa Forrester dove Ridge sta per unirsi in matrimonio con Taylor, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) rivela davanti a tutti che Brooke non è colpevole della telefonata fatta ai servizi sociali, frutto, invece, di una manipolazione di Thomas (Matthew Atkinson). Ridge rimane di sasso: è per quella telefonata che ha lasciato Brooke! Ora deve correre a chiarirsi con lei. La povera Taylor rimane sola e umiliata in abito da sposa mentre Ridge corre dalla ex moglie. Qui però, lo attende un’amara sorpresa.

Questa coppia, invece…

Mentre a Beautiful l’ennesimo matrimonio dei Forrester si trasforma in uno psicodramma, Darin Brooks, l’interprete di Wyatt, festeggia otto anni di matrimonio con la moglie Kelly Kruger, anche lei attrice e mamma delle piccole Everleigh Jolie e Gemma. L’attore ha pubblicato su Instagram questa foto del giorno delle nozze con la frase: “Sembra ieri, ti amo e insieme festeggeremo altri 80 di questi giorni!”.