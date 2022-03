“Beautiful”, le anticipazioni: il padre sei tu, lo sento!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 marzo al 1° aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 marzo al 1° aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Non è facile confessare all’uomo che dici di amare che sei incinta, ma che il figlio che porti in grembo potrebbe non essere suo. E sarebbe del tutto normale aspettarsi da lui almeno uno scatto di gelosia! Ma lei è Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), la donna davanti alla quale tutti finiscono per capitolare: bella, sexy e in grado di trasformare il suo sguardo seducente in uno da Maddalena pentita in pochi secondi. Così il povero Finn (Tanner Novlan), che ce l’ha con Liam (Scott Clifton) fin dal primo momento che l’ha visto, riesce a ingoiare la delusione e la rabbia di sapere che la sua ragazza è andata a letto con lui e ora ha scoperto di essere in dolce attesa. Steffy cerca in tutti i modi di far capire a Finn che per lei quella notte con Liam non ha significato nulla: avevano bevuto entrambi, e lui era sconvolto per il presunto tradimento di Hope (Annika Noelle). Non sa che cosa le abbia preso e, se potesse tornare indietro, cancellerebbe tutto, ma ora loro devono guardare avanti: lei è convinta che il bimbo che porta in grembo non sia di Liam ma di Finn, al quale riconferma per l’ennesima volta il suo amore. Lui saprà perdonarla? A giudicare dall’espressione di Finn, sembrerebbe di sì.

La vera Denise è così

Mai lasciarsi fuorviare dalle apparenze! Nella finzione di Beautiful, Denise Richards è Shauna, seduttrice mangiauomini. Nella vita reale, invece, non solo è una donna dedita alla famiglia, madre di due figlie sue e di una adottata, affetta da una sindrome invalidante, ma è anche molto devota. Così su Instagram spiega come si stia impegnando a vivere cristianamente la Quaresima (si concluderà il 14 aprile, ndr), aiutata da una “app” scaricata sul suo smartphone.