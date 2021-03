“Beautiful”, le anticipazioni: il piano di Thomas passa per Zoe

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 marzo

Nella sua folle ossessione per Hope (Annika Noelle), Thomas (Matthew Atkinson) è sempre un passo avanti e riesce a ingannare tutti. O quasi… Quando viene sorpreso da Hope a baciare Zoe (Kiara Barnes) davanti a una tavola apparecchiata per una romantica cena a due, il giovane Forrester cerca di essere molto credibile e rassicura Hope: con Zoe fa sul serio, vuole davvero voltare pagina. Pur tra mille dubbi, la giovane Logan decide di credergli e si convince del fatto che non sarà un problema lavorare al suo fianco, ora che lui ha un nuovo interesse sentimentale. Anche il padre Ridge (Thorsten Kaye) e la sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) vogliono dare credito a Thomas. Ci sono due persone, però, che la pensano molto diversamente: Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton). Loro, infatti, non credono alla sincerità di Thomas; sono convinti che Zoe sia soltanto una fidanzata “di facciata” che gli consentirà di perseguire con tranquillità le sue manovre per la riconquista di Hope. Liam ha solo una speranza: che Zoe non si innamori davvero del giovane Forrester e che tenga informati lui e Steffy, come concordato, sulle reali intenzioni di Thomas.

Un anello e una promessa

Al contrario di Annika Noelle che ha ammantato di mistero il suo recente fidanzamento, Courtney Hope non ha avuto problemi ha rivelare l’identità dell’uomo che l’ha chiesta in sposa. Ecco, dunque, la spumeggiante interprete di Sally Spectra nella foto che ha postato su Instagram per annunciare il suo fidanzamento ufficiale con Chad Duell, l’attore nel cast di General Hospital a cui è legata già da qualche anno. Courtney è raggiante e sfoggia uno splendido zaffiro contornato di brillanti all’anulare.