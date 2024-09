“Beautiful”, le anticipazioni: il “piccolo” R. J. è tornato a casa!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

In casa Forrester non mancano mai sorprese. Nel delicato momento in cui tutti sono ancora sotto choc per la vicenda di Sheila (Kimberlin Brown), per ora al sicuro dietro le sbarre, ecco che ritorna R. J. (ovvero Ridge Junior; Joshua Hoffman), l’unico figlio di Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye), il minore dei fratelli Forrester. Avevamo lasciato un giovanissimo R. J. (allora aveva il volto dell’attore Anthony Turpel) partire per l’Europa a seguire gli studi superiori in un prestigioso istituto. Lo ritroviamo cresciuto e determinato a prendere il posto che gli spetta in seno alla Forrester. Mamma e papà non nascondono l’entusiasmo per questo ritorno, ma la loro gioia non è condivisa da tutti. In particolar modo da Thomas (Matthew Atkinson): il fratellastro era solo un ragazzino quando se ne andò, ma ora torna pieno di idee e voglia di mettersi alla prova, dunque potrebbe minacciare la sua posizione di designer alla HFTF, la collezione di Hope (Annika Noelle) che lui si è conquistato a fatica per poter tornare a lavorare accanto alla donna che gli fa palpitare il cuore. Di sicuro, quindi, R. J. porterà scompiglio alla Forrester. Non resta che attendere…

L’ultimo sole d’estate

Scorcio di fine estate con la sensuale Jennifer Gareis che si gode un drink su un’assolata spiaggia californiana prima di tornare sul set. L’attrice che interpreta Donna non è una fan dell’abbronzatura estrema e preferisce un leggero colorito sulla sua pelle di luna. Nelle puntate che vedremo, Donna sarà sempre al centro della scena come Lady Forrester accanto a Eric (John McCook). Ai due mancano soltanto le nozze per suggellare il loro amore.