“Beautiful”, le anticipazioni: il ritorno di papà Logan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 marzo al 5 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00)







Le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 5 aprile

Genitori si è per sempre, indipendentemente da quanti anni abbiano i nostri figli. E infatti Stephen Logan (Patrick Duffy) non esita ad accorrere in soccorso di Brooke (Katherine Kelly Lang), disperata per l’inspiegabile fine del matrimonio con Ridge (Thorsten Kaye). Puntate da non perdere quelle di questa settimana, per i fan di Beautiful e i cultori di Dallas (telefilm icona degli Anni 80, di cui Duffy fu uno degli indimenticati protagonisti). L’attore, nei panni di Stephen, è stato una presenza costante in Beautiful tra il 2006 e il 2011 e ora torna per una manciata di episodi a consolare la figlia maggiore, che sta per vedere l’ex marito convolare a nozze con Taylor (Krista Allen), sua rivale di sempre. Papà Stephen porta con sé la nuova fidanzata, Lucy (Linda Purl). Brooke, con Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom), accoglie a braccia aperte il padre e la sua dolce metà, che si rivela molto tenera e materna. E Stephen è determinato a capire cos’ha fatto Brooke per essere trattata così. Una nota curiosa: la Purl (attrice molto attiva sul piccolo schermo negli Usa), è anche nella vita compagna di Patrick Duffy, rimasto vedovo nel 2017.

Il nuovo bolide di Scott

Scott Clifton è così orgoglioso della sua nuova auto da pubblicare lo scatto con il super SUV su Instagram. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze: da sempre attento all’ambiente, l’attore che interpreta Liam ha acquistato un modello all’avanguardia per come sa combinare altissime prestazioni e tecnologia “verde”. Scott ha voluto pubblicizzare il nuovo acquisto per sensibilizzare i fan a seguire il suo esempio: guidate “ecologico”!