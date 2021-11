“Beautiful”, le anticipazioni: il ritorno di Zende

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Ancora più bello e più affascinante di quando se n’è andato (all’epoca aveva il volto di Rome Flynn...), fa il suo ritorno a Beautiful Zende, il figlio adottivo di Kristen Forrester. Zende aveva lasciato la soap dopo il fiabesco matrimonio con Nicole. Ora torna interpretato da Delon Da Metz, statuario attore newyorchese di origini olandesi e caraibiche, laureato ad Harvard in Economia. Zende si presenta inaspettato all’amico Carter (Lawrence Saint-Victor): con lui si congratula per la promozione a direttore e a lui per primo rivela che il matrimonio con Nicole non ha funzionato e per questo ha lasciato Parigi, dove vivevano insieme, per volare a Los Angeles. Mentre stanno parlando, Carter e Zende vengono raggiunti da Zoe (Kiara Barnes). Zende e Zoe vengono presentati ufficialmente, ma in realtà si conoscono già attraverso i social, dove seguono le rispettive vite attraverso foto e video. Appare subito chiaro come tra loro ci sia reciproca attrazione, anche se Zoe ha da poco intrapreso una relazione con Carter, che è molto innamorato. Ma si potrà dire altrettanto di lei? Sicuramente la presenza di Zende è destinata a creare qualche brivido caldo.

Chi può resisterle?

Eccola qui, la splendida Katherine Kelly Lang, che sembra proprio aver fermato il tempo e, tra diete bilanciate e tanto sport, può ancora permettersi pose da sirena in spiaggia. Del resto, anche nella finzione di Beautiful, la sua Brooke ha appena messo a segno un altro colpo grosso: riconquistare il marito Ridge (Thorsten Kaye) e “stracciare” senza speranza la rivale Shauna (Denise Richards), che sarà pure più giovane di lei, ma è priva degli artigli e della determinazione “made in Logan”.