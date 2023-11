“Beautiful”, le anticipazioni: il “rosso” inganno di Sheila

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 novembre al 1° dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 25 novembre al 1° dicembre

I progetti di Sheila (Kimberlin Brown) non sono semplici da decifrare. Del resto, è naturalmente difficile entrare nella mente di una donna disposta ad amputarsi un dito del piede per far credere di essere morta… Per cominciare, comunque, ha bisogno di un luogo sicuro dove stare e lo individua nella casa di Deacon (Sean Kanan), uno che, com’è già accaduto, non si fa problemi a sedurre. Ma è proprio a casa di Deacon che Sheila rischia di essere smascherata. Hope (Annika Noelle), infatti, vuole parlare col padre della questione dell’affido di Douglas (Django Ferri) e va a casa sua. Apre la porta e si trova davanti, in penombra e di spalle, una donna. Hope ha un attimo di perplessità: la corporatura della donna forse le ricorda Sheila… Quando la misteriosa figura si gira verso di lei, però, Hope si rende conto di avere di fronte una sconosciuta: Sheila è riuscita a indossare la maschera da “rossa”, che la rende irriconoscibile, e le si presenta come Lina. In quel mentre rientra Deacon e, sconvolto, trova la figlia che chiacchiera amabilmente con colei che pensa essere la sua nuova fidanzata. Ora non resta che attendere la prossima mossa di Sheila. Anzi, di Lina.

Huckleberry, amore mio

Ormai “sfidanzata” da mesi, Annika Noelle si dedica a ricostruire la sua vita. E mentre la sua Hope, nelle puntate di Beautiful, è preoccupata di perdere l’affido del figlio Douglas, nella vita reale l’attrice ha appena adottato un cane, Huckleberry. Annika ha postato su Instagram le foto del tenero meticcio, giunto in casa sua grazie a un’associazione che salva cani abbandonati. «Ci siamo trovati» dice lei «nel momento giusto per iniziare una vita insieme».