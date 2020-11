“Beautiful”, le anticipazioni: il sacrificio di Ridge: che Flo sia scarcerata…

13 Novembre 2020 | 15:17 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 novembre

Qual è la verità su Flo (Katrina Bowden)? È un’ingenua, vittima di persone senza scrupoli, come sostiene sua madre Shauna (Denise Richards), o è un’abile manipolatrice, come sostengono tutti gli altri, Ridge (Thorsten Kaye) in testa? Quel che è certo è che Flo è sinceramente pentita di aver taciuto a tutti la verità sullo scambio di neonate. Non si nasconde più nemmeno dietro le minacce ricevute da Thomas (Matthew Atkinson) per farla tacere: si è ormai rassegnata a restare in carcere per scontare la pena. Sua madre Shauna, però, non ci sta e promette di tirarla presto fuori dalla cella. Anche il procuratore, per altro, sarebbe di questa idea. Grazie alle rivelazioni di Flo è stato possibile incriminare Reese (Wayne Brady) e la giovane potrebbe vedersi garantire l’immunità. Ridge inizialmente non ne vuole sapere e pretende che marcisca in galera, ma prima il commissario Sanchez (Jeremy Ray Valdez) e poi Shauna lo fanno riflettere: se Flo dovesse andare sotto processo, infatti, potrebbe trascinare a fondo con sé Thomas… Alla fine Shauna riesce a convincere Ridge, che, sia pure controvoglia, concede l’autorizzazione alla scarcerazione. Ma ora che cosa dirà tutta la famiglia Logan?

Il dilemma del tifoso

Grande appassionato di sport e padre di un giovane campione di football americano, Don Diamont ha in casa una collezione di cimeli sportivi e di divise delle sue squadre preferite nel baseball e nel basket, ovvero i Dodgers e i Lakers, entrambe di Los Angeles. Su quale delle due concentrare il tifo, però? Nel dubbio Don ha vestito maglie e berretti di entrambe facendosi fotografare dalla moglie Cindy e postando poi l’immagine su Instagram.