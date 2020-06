“Beautiful”, le anticipazioni: il sorriso di una mamma

06 Giugno 2020 | 10:00 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 giugno

Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 giugno



Chi l’avrebbe mai detto: Hope (Annika Noelle) per anni in lotta con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per aggiudicarsi l’amore di Liam (Scott Clifton), ora sta spingendo suo marito tra le braccia della sorellastra. In questo momento quello che per lei conta di più è l’amore per il piccolo Douglas e per le due bambine di Steffy, in particolare Beth, con cui sin da subito si è creato un rapporto particolare. La piccola in realtà è la sua vera figlia che non è affatto morta, come lei e quasi tutti credono. Flo (Katrina Bowden) conosce la verità su Beth e vorrebbe tanto mettere fine a questa tragica farsa, ma la madre Shauna (Denise Richards) e Zoe (Kiara Barnes) glielo hanno fino ad ora impedito. Così quando Steffy torna da Parigi, Hope le rivela la sua decisione di mettere fine al proprio matrimonio con Liam. Ma mentre Steffy sta cercando di dissuadere la sorella dal lasciare il marito, Beth si mette a piangere e la giovane Forrester sa che c’è un metodo infallibile per calmarla: Hope. E, infatti, come la piccola si ritrova tra le sue braccia, si tranquillizza immediatamente e sorride felice.



Steffy sale in moto

Nonostante abbia riempito la sua quarantena, e la lontananza dal set, con le cure materne al suo piccolo Rise e tanto fitness, uno spirito irrequieto come lei non poteva restare ancora a lungo “al palo”. Così Jacqueline MacInnes Wood ha pensato di scaricare un po’ di adrenalina andando a farsi un giro su una moto da corsa in un circuito dedicato. L’attrice è appassionata di due ruote e, nei panni di Steffy, anche a Beautiful è spesso salita in sella.