“Beautiful”, le anticipazioni: insieme per salvare Steffy

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 20 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

C’è un tempo per la passione e c’è un tempo per la famiglia: Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) lo hanno capito molto bene. L’amore ardente che per tanti anni è stato la cifra del loro rapporto (Taylor è stata l’unica vera rivale dell’onnipresente Brooke, Katherine Kelly Lang) ha lasciato il posto a un altro sentimento, più adulto e maturo, costruito su stima e fiducia reciproche. Questo nuovo rapporto si è cementato nelle ultime drammatiche settimane, che hanno visto andare in pezzi la vita della loro figlia Steffy (Jacqueline McInnes Wood). È grazie alla disponibilità e alla presenza amorevole e discreta di Taylor (che oltretutto è psichiatra di fama) e Ridge, che precedono il redivivo Finn (Tanner Novlan) a Montecarlo, se quest’ultimo riesce a riabbracciare i figli Kelly e Hayes in un ambiente protetto, senza che i bimbi subiscano alcuno shock. Resta un tassello da sistemare: ritrovare Steffy, che per ora vaga per Montecarlo annichilita dal dolore. Manca poco, comunque, alla fine di questo incubo. E quando Steffy ritroverà Finn, sarà anche grazie ai genitori, capaci di ricompattare la famiglia.

Un papà orgoglioso

Il 28 settembre gli Usa hanno festeggiato la Giornata nazionale dei figli maschi. Se c’è uno che può dire qualcosa in materia è Don Diamont. In Beautiful il suo Bill Spencer ha due eredi: Wyatt (Darin Brooks) e Liam (Scott Clifton); nella realtà, Don è padre di ben sei figli maschi. Dopo aver pubblicato sui social una foto dei veri figli, Diamont ha reso omaggio anche a Darin e Liam: ormai sono parte della sua famiglia!