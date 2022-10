“Beautiful”, le anticipazioni: io non ti credo, Sheila!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 ottobre al 4 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 29 ottobre al 4 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Ora che è tornata prepotentemente in scena, Sheila (Kimberlin Brown) non ha alcuna intenzione di togliere il disturbo. Se i Forrester sono uniti nel rifiutarsi di passare sopra al passato della donna che ha tentato di uccidere più di un membro della famiglia, Sheila oggi conta sull’aiuto di Finn (Tanner Novlan) che sembra avere un debole per la sua ritrovata madre biologica. Così lei approfitta di un momento in cui sono soli per fingere uno svenimento che mette in grande allarme il figlio medico, tanto da fargli chiamare un’ambulanza e farla ricoverare in ospedale per accertamenti. Quando Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) scopre cos’è successo, si precipita in ospedale. Per nulla impietosita da una Sheila che giace a letto apparentemente priva di sensi, la giovane Forrester le dice a muso duro che non crede al suo malore. Dice di essere certa che stia fingendo come sempre, per manipolare gli altri e ottenere quello che vuole; questa volta, però, non riuscirà a ingannare né lei, né i suoi familiari. Steffy giura che farà di tutto perché Finn non finisca nella rete di Sheila e per tenerla lontana dal piccolo Hayes. Finn, però, adesso si sente sempre più legato alla madre…

Tira aria di crisi?

Il set di Beautiful si è trasferito ancora una volta nella località montana americana di Aspen. È stata Katherine Kelly Lang a postare su Instagram questa foto tra i boschi col collega Thorsten Kaye. Ma per i loro personaggi, Brooke e Ridge, la trasferta potrebbe non essere all’insegna del romanticismo: aria di crisi per la supercoppia della soap? Lo sapremo tra qualche mese. Intanto, nelle puntate italiane, i “Bridge” sono impegnati a tenere alla larga Sheila.