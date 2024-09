“Beautiful”, le anticipazioni: Jack, tirami fuori dalla galera!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 20 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Sheila Carter (Kimberlin Brown) non è tipo da arrendersi al destino, anche quando appare segnato. Non ha alcuna intenzione di passare dietro le sbarre il tempo che le resta da vivere. Così, nonostante indizi e prove giochino a suo sfavore, si gioca un asso nella manica: Jack Finnegan (Ted King), il padre biologico di suo figlio Finn (Tanner Novlan). Ricordiamo che, al matrimonio di Finn e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Sheila ha rivelato a tutti la verità su lei e Jack: hanno avuto una relazione mentre lui era sposato con Li (Naomi Matsuda). Finn, dunque, è stato sì adottato, ma il suo padre adottivo è anche il padre biologico. In seguito alla rivelazione, il matrimonio di Jack è andato a rotoli. E quando l’uomo si trova al cospetto di Sheila carcerata glielo rinfaccia, così come le imputa il fatto che Finn abbia tagliato i ponti anche con lui… E già questo è un motivo per cui Sheila lo ha “convocato”: cercare di nuovo un dialogo con il figlio e convincerlo a riallacciare i rapporti con lei. Ma la ragione più importante per cui ora Jack si trova da Sheila è il suo successo come avvocato penalista: la dark lady di Beautiful vuole che lui la faccia uscire di galera. Per sempre.

Piccoli attori crescono

Ricordate il personaggio di Will Spencer in fasce e poi in età da scuola materna? Lo interpretava Zane Alexander Achor. Nella foto lo vediamo con Heather Tom, che non è solo Katie, la sua mamma nella soap, ma è sua madre proprio nella vita. Zane, che somiglia tantissimo a Heather, ha interpretato altri piccoli ruoli in tv, ma il motivo per cui l’attrice ha postato questa foto è che Zane è pronto ad affrontare le Medie.