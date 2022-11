“Beautiful”, le anticipazioni: Justin, le cose non sono come credi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Brooke (Katherine Kelly Lang) non riesce proprio ad accettare il fatto che Eric (John McCook) abbia riaccolto Quinn (Rena Sofer) sotto il tetto coniugale dopo il tradimento con Carter (Lawrence Saint-Victor). Le giustificazioni di Eric al comportamento fedifrago della moglie, poi, insospettiscono ancora di più Brooke e Ridge (Thorsten Kaye). Così il capo degli stilisti della Forrester decide di passare all’azione. Ridge ricorda bene che Justin (Aaron D. Spears) gli ha giurato eterna fedeltà come ringraziamento per non averlo denunciato quando aveva tenuto sequestrato Thomas (Matthew Atkinson). Questa è l’occasione per metterlo alla prova! Ridge lo ingaggia come detective e gli ordina di pedinare Quinn per vedere cosa nasconde. Così Justin riesce a fare irruzione nella camera da letto dove lei e Carter sono pronti a lasciarsi andare alla passione. Ma la sua sorpresa è grande quando i due gli confessano che Eric non solo è al corrente della loro relazione, ma l’ha addirittura caldeggiata, non essendo più in grado di “fare felice” sua moglie per raggiunti limiti di età. Che cosa diranno Brooke e Ridge di fronte a questa sconvolgente verità?

Che donna studiosa

In una soap come Beautiful ci sono decine di pagine di dialoghi da imparare a memoria, e Jennifer Gareis, l’interprete di Donna Logan, dedica diverse ore al giorno a studiare la sua parte. Come abbiamo visto nelle ultime puntate, Donna si sente sempre più vicina (quantomeno col cuore) all’ex marito Eric, e ha confessato alle sorelle di amarlo ancora, anche se lui al momento sembra ancora molto coinvolto con Quinn. In futuro, però, chissà…