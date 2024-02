“Beautiful”, le anticipazioni: Katie non crede più a Bill

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 febbraio

Chi troppo promette, può essere credibile? Secondo Katie (Heather Tom), no. Meglio: “no” se si tratta del marito separato Bill Spencer (Don Diamont). Mentre ad Aspen, proprio a casa di Bill, Ridge (Thorsten Kaye) sta implorando Taylor (Krista Allen) di tornare con lui perché con Brooke (Katherine Kelly Lang) ha chiuso definitivamente, al ristorante Il Giardino c’è un’altra coppia che parla di ricostruire un rapporto. È giustappunto Bill che sta chiedendo a Katie di dargli credito per l’ennesima volta, di riaccoglierlo a casa, anche per il bene del loro figlio Will. Ma Katie, per una volta, non cede alle lusinghe del marito e gli confessa chiaramente di non potersi più fidare di lui, perché sa benissimo che lei sarà sempre una “seconda scelta” rispetto a sua sorella Brooke, per la quale lui prova una passione irrefrenabile e da cui correrebbe subito se lei non fosse ancora sposata con Ridge. Katie non potrebbe avere più ragione di così. Bill non sa ancora che Ridge sta per dare un benservito definitivo a Brooke, e quando lo saprà si precipiterà con ogni probabilità proprio dalla cognata, dichiarandole ancora una volta tutto il suo amore. Non resta che attendere.

Che buongustaie!

Di nuovo una frequentazione fuori dal set per le “sorelle Logan” Jennifer Gareis e Katherine Kelly Lang, cui si è unita Ashley Jones, che nella soap impersona Bridget, primogenita di Brooke (anche se sembrano sorelle). Nella foto, postata su Instagram da Jennifer, le attrici posano con Michele Lisi, chef italiano di un noto ristorante di Beverly Hills di cui le colleghe e amiche di Beautiful apprezzano l’ottima cucina.