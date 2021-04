“Beautiful”, le anticipazioni: Katie rivela un triste segreto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Soltanto una donna che ha molto sofferto può capire a fondo che cosa significhi ricevere una diagnosi che non lascia scampo. Katie (Heather Tom), purtroppo, è in questa condizione… Suo marito Bill (Don Diamont) la vede turbata dopo averla accolta con grande affetto al rientro dalla lunga convalescenza post trapianto, e dunque insiste per capire che cosa ci sia che non va. Katie ha promesso a Sally (Courtney Hope) che non avrebbe divulgato ad anima viva la terribile malattia che le è stata diagnosticata, ma non riesce a tacere la cosa al marito. Bill non ha mai particolarmente amato la giovane Spectra, ma ne ha sempre rispettato la forza e l’intraprendenza, e perciò rimane seriamente turbato dalla notizia e si offre di pagare alla ragazza i migliori specialisti. Katie, però, pensa che il vero problema sia un altro: Sally sembrerebbe avere pochi mesi di vita e Wyatt (Darin Brooks) dovrebbe esserne informato per poterle stare vicino in questo terribile momento. In fondo, anche se l’ha lasciata per Flo (Katrina Bowden), pochi giorni prima le aveva chiesto di sposarlo. Bill non sa cosa pensare, ma Wyatt arriva nell’ufficio del padre proprio mentre stanno parlando di Sally.

Vaccinato e felice

Scott Clifton non ha voluto nascondere la sua soddisfazione all’uscita del centro medico universitario dove si è sottoposto al vaccino per il Covid-19. Ha fatto un po’ di pubblicità, anzi: “Se vivete anche voi nella California del Sud, prendete appuntamento per vaccinarvi al Pierce College”, ha commentato il Liam di Beautiful. “Sono tutti bravissimi, competenti e veloci, ed è un’esperienza che non lascia nessun trauma”.