“Beautiful”, le anticipazioni: la bimba del mistero

20 Dicembre 2019 | 14:20 di Valeria Verri

Le anticipazioni del 21 dicembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"



Sabato 21 dicembre va in onda l’ultima puntata di Beautiful prima della pausa natalizia che durerà fino al 6 gennaio 2020. Taylor (Hunter Tylo) è ancora sconvolta dal tragico parto di Hope (Annika Noelle) quando arriva a casa del dottor Reese (Wayne Brady) e sente un pianto di bimba. Quando il medico le si presenta davanti con in braccio una bellissima piccina di pochi giorni, Taylor rimane senza parole. È reduce da una riunione di famiglia a casa Forrester e ha ancora negli occhi lo strazio di Hope e Liam (Scott Clifton). Ma chi è la piccola? E che cosa c’entra con Reese? Invece delle attese risposte, arriva un altro mistero. Di fronte a Taylor, infatti, si presenta anche una ragazza molto bella. Dice di chiamarsi Flo (Katrina Bowden), di essere la madre della piccola e di volerla dare in adozione. Poi si siede sul divano e comincia ad allattarla con un biberon. Taylor è molto emozionata, non riesce a dimenticare come Hope, assistita proprio da Reese, abbia dato alla luce una bambina morta. Il medico esorta Taylor a valutare la possibilità di coinvolgere nell’adozione sua figlia Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ma lei è molto titubante.