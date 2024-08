“Beautiful”, le anticipazioni: la disperata fuga di Sheila

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 agosto su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 agosto

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Ennesimo colpo di scena da thriller a Beautiful. Ora troviamo una Sheila Carter (Kimberlin Brown) messa alle corde… Subito dopo aver accettato di sposare Bill (Don Diamont), senza farsi vedere Sheila lo ascolta telefonare a Ridge (Thorsten Kaye) per dirgli che ormai sono riusciti a incastrarla. La Carter chiede a Bill ragione di quelle parole e in pochi drammatici istanti capisce di essere stata ingannata: Spencer non è affatto innamorato di lei, ma voleva soltanto costringerla a confessare i suoi crimini. E ci è riuscito. A questo punto Bill cerca di immobilizzarla per poterla consegnare agli agenti dell’FBI ma lei, lottando per divincolarsi, cade dal balcone di Casa Spencer. Stordita e dolorante riesce comunque a rialzarsi e a mettersi al volante per precipitarsi da Deacon (Sean Kanan). Lì però, oltre al suo ex, trova anche la polizia. In un ultimo disperato tentativo di fuga, si ritrova nel vicolo del ristorante “Il Giardino”. Qui travolta dai suoi fantasmi, soccombe a un attacco cardiaco. Portata d’urgenza in ospedale, si ritrova in una situazione beffarda: i due medici di turno che si devono occupare di lei sono il figlio biologico Finn (Tanner Novlan) e la madre adottiva del ragazzo, Li (Naomi Matsuda)!

Parenti e… amiche

Naomi Matsuda e Jacqueline MacInnes Wood sono suocera e nuora nel racconto di Beautiful. E grandi amiche nella realtà. Difficile dire quale tra loro due sia più affascinante. Nelle puntate di questa settimana Li, il personaggio interpretato dall’attrice asiatica, che è medico di pronto soccorso, si trova nella difficile posizione di dover rianimare Sheila Carter, mentre il suo cuore le suggerisce di lasciarla morire. Seguirà il suo istinto?