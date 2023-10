“Beautiful”, le anticipazioni: la disperata fuga di Sheila

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 ottobre

Lucida follia: non c’è altro modo per descrivere lo stato mentale di Sheila Carter (Kimberlin Brown), che ormai da tre decenni, in un ottovolante di apparizioni, sparizioni e riapparizioni, s’impone come il personaggio più malvagio ad aver attraversato la storia di Beautiful. Dopo gli ultimi drammatici eventi, Sheila è di nuovo in fuga, aiutata dall’ex guardia carceraria Mike Guthrie (Ken Hanes), che l’ha liberata dal letto dove l’aveva ammanettata Bill Spencer (Don Diamont), dopo aver liberato Finn (Tanner Novlan). Mentre il giovane dottore si trova ormai a Montecarlo per ricongiungersi con la moglie Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e il resto della famiglia, dove sarà Sheila? Inseguita da un mandato di cattura per tentato omicidio, evasione e sequestro di persona, per lei non è facile sparire dai radar. Se avesse buon senso, sarebbe già in viaggio per il Messico o per una qualche isola caraibica dove ricostruirsi una nuova identità. Ma Sheila è vendicativa e non molla facilmente la presa. Vuole suo figlio e suo nipote Hayes (ed è disposta a tutto per riaverli. Finirà, come sempre, per chiedere aiuto a Deacon Sharpe (Sean Kanan)? Ormai le resta solo lui.

Auguri, mister Carter

Il loro amore è cominciato sui banchi del liceo e oggi il loro matrimonio ha compiuto 16 anni: Lawrence Saint-Victor e la moglie Shay hanno celebrato la ricorrenza sulle colline di Los Angeles. Decisamente la vita dell’attore (che con la moglie ha anche un figlio, Christian Lavelle, nato nell’agosto del 2018) è molto più tranquilla di quella del suo personaggio nella soap, Carter, che solo ora sembra aver finalmente trovato pace con Quinn (Rena Sofer).