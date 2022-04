“Beautiful”, le anticipazioni: la famiglia Logan riaccoglie Flo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 aprile al 6 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 aprile al 6 maggio

In fondo è la figlia biologica di Storm (William deWry), l'unico maschio di casa Logan, l’uomo che ha scelto di suicidarsi per donare il suo cuore a Katie (Heather Tom): generosa come suo padre, dunque, Flo (Katrina Bowden) ha donato a sua volta un rene alla zia, che altrimenti non sarebbe sopravvissuta. Peccato solo che la bellissima ragazza abbia rovinato la sua reputazione partecipando alla truffa dello scambio di neonate che in passato ha coinvolto e sconvolto sia la famiglia Forrester che la famiglia Logan. Nel tempo, però, Flo ha chiesto mille volte scusa per il suo comportamento sconsiderato e oggi Katie sarebbe, ovviamente, incline a perdonarla del tutto. E se anche zia Donna (Jennifer Gareis) sarebbe dello stesso parere, l’osso duro rimane Brooke (Katherine Kelly Lang). Brooke non può vedere Shauna (Denise Richards), la madre di Flo, rea di avere cercato di portarle via il marito; quanto a Flo, invece, Brooke non può perdonarle di aver fatto soffrire Hope (Annika Noelle) che credeva di aver perso sua figlia. Alla fine, però, anche zia Brooke cede e perdona: Flo è pur sempre una Logan... E le belle sorprese non sono finite: Wyatt (Darin Brooks) ne ha in serbo una meravigliosa, che lascerà Flo senza fiato.

Mamma a primavera

Si può immaginare una quasi “tre volte mamma” tanto solare e sexy? Jacqueline MacInnes Wood, la nostra Steffy, ci ha abituato ai pancioni ostentati. Del resto se lo può permettere. L’attrice canadese è incinta del terzo bebè (atteso a giorni) con il marito Elan Ruspoli. Intanto anche il suo personaggio, nelle puntate italiane di Beautiful, è alle prese con una gravidanza. Sarà davvero Liam (scott Clifton) il padre? La domanda ancora non ha risposta.