“Beautiful”, le anticipazioni: la follia di Sheila compie l’irreparabile

Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 giugno

Bastano pochi secondi perché la furia omicida di Sheila Carter (Kimberlin Brown) spazzi via la vita del figlio Finn (Tanner Novlan), che fa scudo col suo corpo a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) proprio mentre sua madre le sta sparando. A quel punto, livida di rabbia e fuori controllo per aver colpito il suo stesso figlio, Sheila rivolge nuovamente l’arma contro la nuora, spara e la colpisce. Quindi, dopo aver inscenato un rapimento finito male, fugge dalla scena del crimine sbarazzandosi dell’arma. Pochi attimi dopo arriva Deacon (Sean Kanan), si ritrova davanti ai due giovani agonizzanti e chiama i soccorsi. Soccorsi apparentemente inutili per Finn, mentre Steffy viene portata d’urgenza in ospedale e, dopo una delicata operazione, giace nel reparto di terapia intensiva, sospesa tra la vita e la morte. Ancora increduli, le fanno visita i genitori Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen). Al suo capezzale, però, si precipita anche Sheila: vuole capire quante chance abbia la ragazza di risvegliarsi e, quindi, di accusarla di omicidio. Addio a Finn, dunque: assassinato dalla sua stessa madre… Ma siamo a Beautiful, dove tutto può accadere…

Brooke va da Bocelli

Difficile pensare a un posto migliore per Andrea Bocelli dove cominciare il suo tour negli Usa (con Zucchero Fornaciari come ospite) dell’anfiteatro dell’Hollywood Bowl a Los Angeles. Freschi di ritorno dalla trasferta di Beautiful a Roma, Katherine Kelly Lang e il fidanzato Dominique Zoida non si sarebbero persi per tutto l’oro del mondo il concerto del tenore, a cui hanno reso omaggio raggiungendolo nei camerini al termine dello show.