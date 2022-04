“Beautiful”, le anticipazioni: la grande illusione di Carter

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 aprile

Quando si è accecati dall’amore come lo è Carter (Lawrence Saint-Victor), non si riesce proprio a vedere la verità. La verità che quasi tutti alla Forrester stanno incominciando a sospettare, e cioè che per Zoe (Kiara Barnes), promessa sposa del direttore generale dell’azienda, il matrimonio con Carter non sia esattamente in cima ai pensieri. Ridge (Thorsten Kaye) prova a insinuare qualche dubbio nella mente di Carter, ma si trova di fronte a un muro di gomma. Zoe non ha ancora fissato la data per le nozze, per esempio? È solo perché è super impegnata con il lavoro e non riesce a trovare il tempo, ma lo farà presto, garantisce Carter. Quello che importa davvero, per lui, è che Ridge accetti di fargli da testimone in quello che sarà il giorno più bello della sua vita. Lo stilista naturalmente accetta, per via della ormai pluridecennale amicizia che lo lega a Carter Walton, ma tra sé e sé nutre dei dubbi sul fatto che quelle nozze vengano mai celebrate. E infatti Zoe sta avendo un colloquio con Zende (Delon De Metz) che potrebbe cambiare il destino di tutti: la ragazza, infatti, è pronta a lasciare Carter senza porre tempo in mezzo per iniziare una nuova vita con Zende.

Una Flo per due soap

Flo (Katrina Bowden, qui in un selfie postato su Instagram) è protagonista di un crossover (un “intreccio” tra serie, ndr) da sogno per il pubblico Usa, tra Febbre d’amore (soap non più in onda in Italia) e Beautiful. Da Genoa City (la città fittizia di Febbre d’amore) arriva a Los Angeles (l’ambientazione di Beautiful) Summer Newman (Hunter King) per avere notizie su chi sia veramente Sally Spectra (Courtney Hope), che ora vive a Genoa City. Flo non sarà tenera con l’ex rivale.