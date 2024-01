“Beautiful”, le anticipazioni: la perfida manovra di Thomas

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 gennaio

Mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) è additata da tutti come la responsabile della telefonata che ha fatto intervenire i servizi sociali a Villa Forrester, c’è qualcuno che conosce la verità. E tace. Thomas (Matthew Atkinson) ha ormai raggiunto un tale livello incontrollabile di odio nei confronti della matrigna, che è riuscito a incastrarla con un abile stratagemma tecnologico. È lui ad avere allertato i servizi di protezione dei minori, lasciando le credenziali di Brooke Forrester e alterandone la voce con un’apposita applicazione! Ecco perché nella telefonata registrata si sente la voce di Brooke che dice di temere per la vita di Douglas (Django Ferri) perché suo padre Thomas usa strumenti pericolosi e affilati in presenza del bambino. Brooke sa di non avere fatto quella telefonata, ma nessuno le crede, men che meno suo marito Ridge (Thorsten Kaye) che la lascia sola e in lacrime a casa. L’obiettivo di Thomas è proprio questo: “cancellare” Brooke e far riunire il padre con sua madre Taylor (Krista Allen). Quest’ultima ha accettato l’invito dell’altra figlia Steffy (Jacqueline McInnes Wood) a trascorrere qualche giorno ad Aspen. E Ridge, dopo aver parlato con Thomas, si convince a raggiungerla.

“Ragazzi” in vacanza

Che cosa c’è di più bello di una vacanza tra padre e figlio in mezzo alla natura? Un weekend tra i boschi della California per papà Scott Clifton, il nostro Liam, e il suo “ometto” Ford, che adora giocare e campeggiare con il suo papà. Un anno fa l’attore si è separato dalla moglie Nicole Lampson, con cui era sposato dal 2012 sebbene la loro relazione risalisse a diversi anni prima. La coppia condivide l’affido di Ford ed è rimasta in ottimi rapporti.