“Beautiful”, le anticipazioni: la “scelta” di Thomas

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

E alla fine si arriva al giorno fatidico delle nozze tra Thomas (Matthew Atkinson) e Zoe (Kiara Barnes). Alcuni tra gli invitati sanno che si tratta di un matrimonio-farsa… Quanto meno lo è per il giovane Forrester, che spera di provocare in Hope (Annika Noelle) una reazione così forte da far annullare la cerimonia e farla ritornare da lui. La maggior parte dei presenti, però, a partire dalla sposa “ufficiale” e dal padre dello sposo, Ridge (Thorsten Kaye), è certa che quella testa calda di Thomas stia per mettere la testa a posto. La cerimonia, officiata dal solito avvocato Carter (Lawrence Saint-Victor), sta dunque per cominciare. Ma che succede? Mancano due tra gli invitati più importanti, Hope e il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri)… E invece, improvvisamente, ecco che i due appaiono nel salone, mano nella mano. E Hope è vestita da sposa! Zoe non crede ai propri occhi quando Thomas la abbandona all’altare e si precipita da Hope, convinto che voglia diventare sua moglie. Ma le cose non stanno così. Con la complicità di Douglas, Hope ha preparato per Thomas una “sorpresa” che lui davvero non si aspetta e, dopo mesi di intrighi e menzogne, finalmente il giovane viene sbugiardato davanti a tutti.

Due vere figlie d’arte

Per Katherine Kelly Lang quella di sua madre Judith è una figura fondamentale, fonte d’ispirazione per tutta la sua vita. Forse perché Katherine ha deciso di fare l’attrice seguendo le orme materne, ed entrambe hanno seguito le orme del nonno Charles Lang (1901-1998), direttore della fotografia vincitore di un Oscar per il film Addio alle armi nel 1932. Con questa foto la Brooke di Beautiful ha voluto rendere omaggio alla sua bella mamma, su Instagram.