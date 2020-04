“Beautiful”, le anticipazioni: la strategia di Thomas

18 Aprile 2020 | 10:42 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 aprile

Dalla tragedia di Catalina, cioè da quando Hope (Annika Noelle) ha drammaticamente perso la figlia neonata, sono passate diverse settimane. Eppure i rapporti tra Hope e Liam non sono ancora tornati come prima. È solo grazie all’insistenza del giovane Spencer se finalmente i due giovani riescono a ritrovare una preziosa intimità. Che però è destinata a durare poco, tuttavia: Thomas (Matthew Atkinson) ha ormai messo in atto una elaborata strategia per conquistare Hope. Prima fa credere a Liam che sua figlia Kelly da Parigi pianga disperata tutte le sere perché vuole il papà: riesce così a convincerlo a partire subito, con la benedizione di Hope, che da giorni sostiene la stessa cosa. A questo punto si passa alla seconda parte del piano. Thomas consegna a Hope un disegno destinato a lei, fatto dal piccolo Douglas. In realtà, però, è un falso che lui stesso ha realizzato per commuovere la giovane e amplificare l’attaccamento del bambino nei suoi confronti. Si fa promettere che potranno vedersi tutti i giorni e anche Liam sembra convinto che la presenza di Douglas potrà solo far bene a Hope.

Diversamente eroica

Per far sorridere i fan in questi drammatici momenti della quarantena, Jacqueline MacInnes Wood, ovvero Steffy, ha pubblicato su Instagram due suoi ritratti autoironici. Nel primo ha un atteggiamento e un’attrezzatura battaglieri e dice: “Immaginavo di vestirmi così per un’apocalisse”; nel secondo vediamo come l’attrice sta vivendo in casa nella realtà: accappatoio enorme, maschera sul viso e un “consolatorio” bicchiere di vino.