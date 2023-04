“Beautiful”, le anticipazioni: la terribile voce dell’innocenza

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 aprile

I giorni passano e, come una spada di Damocle, sulla testa di Brooke (Katherine Kelly Lang) rimangono sospesi i segreti del suo “capodanno proibito”. La donna teme che il marito Ridge (Thorsten Kaye) scopra che non era sola quella sera in cui ha inspiegabilmente ceduto alla tentazione dell’alcol, ma ha passato la notte con Deacon (Sean Kanan) scambiando con l’ex partner anche un bacio. Proprio il bacio rischia di essere la rovina di Brooke. Il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri), infatti, ha più volte ripetuto di aver visto Brooke baciare Babbo Natale… E in effetti Deacon indossava un berretto da Babbo Natale… Inizialmente nessuno ha dato peso alle parole del bimbo, ma quando Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) decide di “interrogarlo”, lui ammette che era Deacon a indossare il berretto natalizio. Per Steffy e per il fratello Thomas (Matthew Atkinson) questa dichiarazione incastra l’odiata matrigna. Quando suo padre Ridge verrà a sapere del tradimento, lascerà Brooke e tornerà con mamma Taylor (Krista Allen). E la Logan verrà cacciata con ignominia e per sempre dalla famiglia Forrester. Per Brooke si preparano tempi difficili.

Una fan molto speciale

Don Diamont, l’interprete di Bill Spencer, è considerato un sex symbol e ha quasi 200mila follower su Instagram. Ora a questi fan va aggiunta… Una giraffa! Diamond e la moglie Cindy si sono regalati una gita in un parco-safari non lontano da Ole Miss, la University of Mississippi dove studia il figlio Davis, che si è unito ai genitori nel tour. La giraffa ha infilato il suo muso nel tettuccio dell’auto dell’attore per ottenere una dose speciale di coccole.