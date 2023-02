“Beautiful”, le anticipazioni: la verità fa male a tutti, si sa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Confessare un tradimento alla propria moglie non è mai facile. Ma per Jack Finnegan (Ted King) adesso è proprio un incubo. Del resto l’astuta e perfida Sheila (Kimberlin Brown) non gli lascia altra scelta che affrontare Li (Naomi Matsuda). Li capisce che sta per essere messa al corrente di una sgradevole verità, ma non si aspetta certo di scoprire che Finn (Tanner Novlan), il figlio adottato con Jack, è in realtà figlio biologico di suo marito. Il che significa poi una cosa sola: durante il loro matrimonio, Jack l’ha tradita con Sheila e quando quest’ultima ha avuto il bambino, lui ha convinto la moglie ad adottarlo fingendo di non sapere nulla dei suoi genitori biologici. Li è sconvolta: Sheila Carter è una persona spregevole, e non riesce a credere che per tutti questi anni Jack le abbia nascosto la verità, mentendo al contempo anche a Finn. Parlare di perdono ovviamente è prematuro… Inoltre Jack dovrà affrontare il figlio, che li sta attendendo a cena assieme alla moglie Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), e confessargli la verità. Suo malgrado, Jack trova il coraggio di parlare con sincerità a Finn e Steffy ma, prevedibilmente, loro non si dimostrano affatto comprensivi.

Calci e autostima

Sean Kanan tiene molto all’equilibrio tra forma fisica e mentale, e pubblica su Instagram messaggi “motivazionali” che passano attraverso l’apprendimento del kumite, una delle tre componenti fondamentali dell’allenamento nel karate, di cui l’attore che interpreta Deacon è esperto. Sean promette che leggendo i suoi libri sull’argomento, chiunque può diventare un tipo tosto. A guardarlo, c’è da credergli.