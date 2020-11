“Beautiful”, le anticipazioni: la vita di Katie è appesa a un filo

27 Novembre 2020 | 14:13 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre

Katie (Heather Tom) è sempre stata la più fragile delle tostissime sorelle Logan. Non che manchi di carattere, ma ha sempre avuto grossi problemi di salute, culminati anni fa in un trapianto di cuore, donato dal fratello Storm. Da allora è rimasta un “soggetto a rischio”, sebbene abbia condotto una vita normale… Fino a ora, però. Dopo una giornata trascorsa ignorando forti dolori alla schiena e il consiglio del marito a farsi vedere da un medico, Katie crolla priva di sensi. Per fortuna Bill (Don Diamont) è accanto a lei e chiama subito un’ambulanza. La notizia del malore di Katie raggiunge rapidamente le sorelle Donna (Jennifer Gareis) e Brooke (Katherine Kelly Lang), che si precipitano in ospedale. Qui loro e Bill vengono informati che Katie ha una pesante insufficienza renale dovuta ai suoi problemi cardiaci. Al capezzale di Katie c’è anche il piccolo Willie (Finnegan George) pronto ad abbracciare la mamma non appena riprenda conoscenza. Ma quello di Katie non sarà un bel risveglio. Dopo aver fatto tutte le analisi, i medici emettono una drammatica sentenza: per continuare a vivere, la Logan avrà bisogno di un trapianto di reni.

Proposta senza anello

Per una volta abbandoniamo i nostri reportage “social” sui protagonisti di Beautiful per raccontare un evento inaspettato che avverrà nelle puntate della soap di questa settimana. Deluso da Flo (Katrina Bowden), Wyatt (Darin Brooks) ritorna da Sally (Courtney Hope), che però non sa quanto fidarsi dei suoi nuovi sentimenti. Per convincerla, Wyatt improvvisa una proposta di matrimonio, senza nemmeno essersi ancora procurato l’anello. Lei, entusiasta, accetta.