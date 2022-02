“Beautiful”, le anticipazioni: l’amore mette sorella contro sorella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 18 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Coinvolta suo malgrado negli intrighi di suo padre, il losco dottor Reese Buckingham (Wayne Brady), la dolce Zoe (Kiara Barnes) col tempo ha saputo conquistare tutti alla Forrester. Soprattutto ha “colpito” l’avvocato Carter (Lawrence Saint-Victor), che è arrivato a chiederla in sposa. Lei ha accettato, ma da quando in azienda è comparso Zende (Delon de Metz) non fa altro che flirtare con lui, e il fatto che il giovane “interessi” anche a sua sorella Paris (Diamond White) non fa che spingerla a una competizione sempre più esasperata. Insomma, Zoe ha abbandonato la dolcezza e ha tirato fuori gli artigli, facendo capire che vuole tutto e tutti per sé. Zende, dal canto suo, sembra essersi legato da sincera amicizia a Paris, ma evidentemente è Zoe a interessarlo di più. E lei fa chiaramente capire a sua sorella che non la vuole intorno e che le deve lasciare il campo libero. Nel frattempo però, Carter ha la geniale idea di assumere alla Forrester anche Paris perché si occupi di marketing e di raccolta fondi, che è esattamente quello per cui ha studiato. Quando Zoe viene a saperlo, non può che masticare amaro; per Paris invece è naturalmente un punto a favore. Chi vincerà la partita?

Superpapà e superfiglio

Nella finzione di Beautiful, Carter, il personaggio interpretato da Lawrence Saint-Victor, non è molto fortunato in amore, sebbene sia decisamente affascinante. Nella vita reale, invece, l’attore è un marito e padre felice. Anzi, è un Superpapà che trascorre ogni minuto libero con suo figlio Christian, che in questa foto sfoggia una maglietta di Superman abbinata a quella di papà… E mamma Shay? È dietro l’obiettivo a immortalare i suoi uomini.