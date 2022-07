“Beautiful”, le anticipazioni: l’assassino di Vinny sono io

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 luglio al 5 agosto su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 luglio al 5 agosto

Avere al proprio fianco una donna tutta d’un pezzo come Hope (Annika Noelle), sicuramente rende Liam (Scott Clifton) un uomo migliore. Un uomo capace, per esempio, di affrontare il peso del fare la cosa giusta, quando questo incontri l’opposizione di papà Bill (Don Diamont). Dopo notti insonni, lacrime e discussioni, infatti, la coppia prende la decisione più difficile: andare alla polizia e dire la verità sulla notte in cui Liam ha accidentalmente investito Vinny (Joe LoCicero) uccidendolo, e si è dato alla fuga senza chiamare subito i soccorsi. Tanto lui quanto Hope sanno benissimo quello che significherà: l’arresto, un processo, il carcere. Ma sono pronti ad affrontare tutte le conseguenze. Bill la pensa in modo completamente diverso e, quando intuisce le intenzioni del figlio, si precipita alla stazione di polizia per impedirgli di costituirsi. Liam sembra dare retta al padre e si allontana con lui. Ma una volta che s’è accertato che il genitore è salito in auto, torna sui suoi passi e, accompagnato da Hope, rientra in commissariato, dove rilascia una dichiarazione spontanea e lapidaria: «Sono qui per confessare di avere ucciso Vinny Walker: ero io al volante dell’auto che l’ha travolto».

La fiamma di Matthew?

Nella vita vera sono fidanzati segreti o solo “migliori amici”? Da due anni la deliziosa attrice Brytnee Ratledge è spesso immortalata accanto a Matthew Atkinson, il nostro Thomas. I due non hanno mai parlato pubblicamente della loro relazione, ma quando sono insieme hanno sempre l’aria molto felice… Nella finzione di Beautiful, invece, Thomas sta per smettere di tormentarsi per l’ingiusta fine del suo amico Vinny: la verità viene finalmente a galla.