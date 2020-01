“Beautiful”, le anticipazioni: Liam ancora al bivio

31 Gennaio 2020 | 14:00 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 1° al 7 febbraio

Ci risiamo. Forse è solo un’impressione, ma l’adozione di Phoebe sta creando un nuovo legame tra Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton). È proprio Hope (Annika Noelle), ancora a pezzi per la perdita della figlia neonata, a spingere il marito Liam ad andare a conoscere la piccola. Quest’ultima, d’altronde, è la sorella di Kelly, la figlia che Spencer ha avuto proprio da Steffy. Brooke (Katherine Kelly Lang), però, cerca di mettere in guardia Hope. Le ricorda che Steffy le ha già portato via Liam più di una volta e non è proprio il caso di spingerlo tra le sue braccia… Ma la giovane Logan non crede che le cose stiano così. Anzi, pur devastata dal dolore, decide anche lei di vedere Phoebe, cercando di superare il lutto che l’ha colpita. Tuttavia, quando arriva a casa di Steffy, accade una cosa incredibile. Phoebe sta piangendo a dirotto, ma smette appena viene presa in braccio da Hope, che sente subito un legame fortissimo con la bambina. Come i telespettatori ormai sanno, la piccolina è in effetti la figlia di Hope, falsamente dichiarata morta e “venduta” all’ignara Steffy.

Vedendo questo intreccio potremmo pensare di trovarci di fronte a una felice famiglia allargata: tutti insieme per amore delle sorelline Kelly e Phoebe, perché crescano con il maggior numero possibile di genitori, biologici o adottivi... Tuttavia il complesso triangolo tra Liam, Hope e Steffy dura da dieci anni ed è ben lontano dall’avere trovato una conclusione. Liam ha ammesso più volte di provare forti sentimenti tanto per la bruna, focosa e passionale Forrester, quanto per la bionda, dolce e tenera Logan.

In principio fu proprio Hope a conquistare il giovane Spencer. Inizialmente per dispetto e poi per amore, Steffy fece di tutto per separarli. E ci riuscì. Poi, però, arrivò anche per lei il momento dell’amore vero per Liam: da lì in avanti le due sorellastre non si sono risparmiate colpi bassi per quello che entrambe considerano l’uomo della loro vita. Quindi non c’è alcun motivo per stare tranquilli. Brooke ha ragione: lasciare Liam a stretto contatto con Steffy è come smuovere la brace che cova sotto la cenere e gli esiti potrebbero essere devastanti per Hope. Al tempo stesso, Liam e la moglie sono ancora più legati dopo aver perso la loro primogenita (o quantomeno loro la credono morta)… Insomma, in Liam prevarranno il senso di responsabilità e l’affetto profondo nei confronti di Hope, oppure la passione latente, sopita ma mai spenta, per Steffy? Solo il tempo potrà dirci che cosa accadrà. Ma di una cosa possiamo essere certi: ci aspetta una primavera calda con protagonisti tre fra i personaggi più amati e seguiti della soap.

In America due squadre "litigano" per loro

L’intreccio amoroso tra i giovani Forrester, Spencer e Logan non appassiona solo i fan italiani. Negli Stati Uniti sono nate addirittura due squadre, due team per dirla all’inglese, che si danno battaglia sui social a colpi di commenti velenosi sperando di veder prevalere una coppia sull’altra. Si chiamano Team Steam (cioè Steffy e Liam) e Team Lope (Liam e Hope). L’ultimo sondaggio lanciato da un settimanale americano ha visto vincere il Team Steam con il 53% contro il 47% del Team Lope. E voi per chi votereste?