“Beautiful”, le anticipazioni: Liam ha deciso: con Hope è finita

Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 novembre

È il momento drammatico della resa dei conti. Hope (Annika Noelle) torna a Los Angeles felice per il successo della sfilata romana, ma sa di avere sulla coscienza una serie di baci appassionati scambiati con Thomas (Matthew Atkinson) all’ombra del Colosseo. I due, però, concordano sul fatto che quanto accaduto a Roma debba restare segreto. Peccato che Hope non sappia che suo marito Liam (Scott Clifton) ha assistito a tutta la scena… Una volta a casa, la freddezza dimostrata da Liam nei suoi confronti e la valigia lasciata da lui in bella vista con l’etichetta di un volo da Roma, le fanno immediatamente capire che Liam “sa”. E il marito l’affronta dicendole tutto quello che ha visto: che è stata lei a baciare Thomas e non viceversa; che il mondo gli è crollato addosso; che il loro matrimonio è finito. Hope piange, si scusa, si dispera, lo implora di non buttare all’aria tutto per un bacio che è stato un episodio. Peraltro anche Liam ha qualcosa da nascondere: a Roma ha baciato d’impeto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dopo averle rivelato di avere assistito al tradimento di Hope… Ma resta il fatto che ora Liam non sente ragioni e se ne va, lasciando la moglie in lacrime.

Un tipo da “Supercar”

Un bolide in stile “automobile di Batman” per Lawrence Saint-Victor, che si mostra al volante con l’aria visibilmente soddisfatta di chi si gode un meritato status symbol. Peccato che la “supercar” non appartenga a lui, bensì a Carter Walton, il suo personaggio in Beautiful. Da direttore generale della Forrester, Carter deve avere un’auto di rappresentanza! Chissà se poi, a fine riprese, l’attore potrà comprarsela “usata”…