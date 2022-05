“Beautiful”, le anticipazioni: Liam, non posso perdonarti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 27 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 maggio

Ora che c’è stata la rivelazione sul fatto che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) attende un figlio da Finn (Tanner Novlan) e non da Liam (Scott Clifton), tutte le tessere del “gioco delle coppie” di Beautiful sembrerebbero miracolosamente tornare al loro posto. Finn è così innamorato di Steffy e così elettrizzato per il bebè in arrivo, che ha perdonato alla futura moglie la scappatella con Liam. E Liam si aspetterebbe che Hope (Annika Noelle) facesse altrettanto… Ma lei gli vuol fare capire subito che la sua “ricaduta” tra le braccia di Steffy non è esattamente una “marachella”, così lo chiama al lavoro e lo invita a tornare a casa perché gli deve parlare di una questione importante. Hope non vuole credere che suo marito sia andato a letto con Steffy solo perché credeva che Hope lo avesse tradito con Thomas (Matthew Atkinson), così gli fa la domanda fatidica: «Hai detto a Steffy che la ami?». Messo con le spalle al muro, Liam abbassa lo sguardo e non riesce a negare. È la conferma che Hope aspettava: su queste basi non si può ricominciare come se nulla fosse accaduto, pensa. La loro coppia ha bisogno di una pausa, di un “momento di riflessione”.

La fissazione di Thomas

Ma perché Hope non sceglie Thomas? Molti fan se lo chiederanno, soprattutto ora che il giovane Forrester, interpretato da un sempre più intenso Matthew Atkinson, sta dimostrando di avere carattere e grazie a lui è stato smascherato Vinny (Joe LoCicero). Finalmente Thomas è maturato e s’è lasciato alle spalle le intemperanze del passato. Ma non s’è lasciato alle spalle Hope. Anzi, non riesce a concentrarsi sul lavoro perché pensa continuamente a lei.