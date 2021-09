“Beautiful”, le anticipazioni: Liam, ti prego, non lasciarmi!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 settembre al 1° ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 25 settembre al 1° ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Quando è troppo, è troppo: alla fine anche Liam (Scott Clifton) deve ammettere che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ormai è dominata dalla dipendenza dai farmaci. Se ne rende conto passando a trovarla: la trova riversa sul divano, priva di sensi, e quindi deve scuoterla per riuscire a svegliarla… La giovane Forrester cerca di trovare delle scuse, dice che stava soltanto riposando, ma sono parole inutili: finalmente a Liam ora è tutto chiaro. E se ne va disgustato e sconvolto dal comportamento di Steffy, pensando a cosa sarebbe potuto succedere se con lei ci fosse stata Kelly, la loro bambina. Steffy però lo implora di restare, gli giura di essere “pulita”… Ma mente sapendo di mentire, visto che sta prendendo le pillole che le ha fornito in segreto Vinny (Joe LoCicero). Deve ricredersi anche Hope (Annika Noelle), che pure era convinta che la vicinanza con il dottor Finn (Tanner Novlan) potesse fare bene a Steffy, anche sentimentalmente: la sua sorellastra è fuori controllo e, ora più che mai, Kelly deve rimanere con loro. Intanto la mente annebbiata di Steffy comincia a partorire pensieri distorti. Per esempio pensa che Hope abbia ha “rubato” Liam e che insieme abbiano rapito Kelly…

Il ritorno di Thomas

Questa immagine di Matthew Atkinson, scattata in un parco californiano al momento del tramonto e postata su Instagram, sembra sottolineare il nuovo look dell’attore che interpreta Thomas: barba lunga, espressione più sofferta e “matura”… In queste puntate, infatti, il rampollo stilista di casa Forrester torna alla ribalta e sembra cambiato: vuole ritrovare un rapporto col figlio Douglas e lasciarsi alle spalle ossessioni e intemperanze. Sarà sincero?