“Beautiful”, le anticipazioni: Liam trema per il viaggio di Hope

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 ottobre al 1° novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 ottobre al 1° novembre

Liam (Scott Clifton) proprio non ce la fa ad accettare che Hope (Annika Noelle) vada a Roma con Thomas (Matthew Atkinson). Eppure non si troveranno quasi mai da soli. Sul jet della Forrester diretto in Italia per la presentazione della linea HFTF, infatti, ci saranno anche Carter (Lawrence Saint-Victor), Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang). E lo scopo dichiarato di quest’ultima è proprio quello di tenere d’occhio Hope e Thomas, perché è cosciente del fatto che la figlia sia attratta dal giovane Forrester. Liam, ignaro dei veri sentimenti della moglie, teme invece che sia Thomas (visti i suoi trascorsi di amore ossessivo verso Hope) a tentare di sedurla, e chiede ancora una volta a Hope di rinunciare alla sua presenza a Roma. Ma lei ribadisce che l’assenza del creatore della collezione non passerebbe inosservata ed è opportuno che per un’occasione tanto delicata siano entrambi presenti. Poi cerca di tranquillizzarlo: non succederà nulla e nessuno potrà allontanarla da suo marito. Liam incassa a malincuore. Non sa che quando sua moglie rimane sola coi suoi pensieri, fantastica sempre più spesso di trovarsi tra le braccia di Thomas.

Darin si dà al curling

Che ci fanno Darin Brooks e il collega Antwon Tanner in un palazzo del ghiaccio, con una divisa a metà tra quella di un inserviente e quella di un astronauta? Il Wyatt di Beautiful sta girando il film sul curling The Roaring Game (“il gioco ruggente”: è il soprannome della disciplina). Darin allestisce una raffazzonata squadra di curling per andare ai Mondiali di sport invernali e riconquistare la fidanzata che parteciperà come membro della squadra Usa di hockey.