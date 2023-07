“Beautiful”, le anticipazioni: l’incredibile segreto di Li

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 luglio al 4 agosto su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Finn (Tanner Novlan) è vivo, seppur si trovi in uno stato vegetativo. E a tenerlo in vita segretamente è sua madre Li (Naomi Matsuda) in una camera d’albergo attrezzata come un ospedale. Finalmente scopriamo cos’è successo la notte in cui Sheila (Kimberlin Brown) ha sparato a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn. I due giovani, in condizioni molto critiche, sono stati portati in due diversi ospedali. E Finn è stato ricoverato nel Pronto soccorso dove era di turno sua madre Li. Quando si è trovata di fronte il figlio agonizzante e privo, secondo i colleghi, di attività cerebrale, la donna si è rifiutata di arrendersi alla realtà. Ha firmato il certificato di morte e, con uno stratagemma, lo ha trasferito in albergo. Finn respira autonomamente pur con l’ausilio dell’ossigeno. Ma perché Li finge, anche con Steffy, che Finn sia morto e sia stato cremato? Una parte di lei sa che potrebbe non svegliarsi più e che la moglie del figlio avrebbe voce in capitolo su un’eventuale eutanasia. Inoltre l’ha vista abbracciare Liam (Scott Clifton) e pensa che stia già dimenticando Finn. Ma al centro dei suoi pensieri c’è Sheila: se si sapesse che Finn è vivo, cadrebbe l’accusa di omicidio.

E il quarto è in arrivo!

Una splendida mamma, Jacqueline MacInnes Wood con i suoi tre bellissimi maschietti: Rise (di spalle), nato a marzo 2019; Lenix, nel febbraio 2021 e Brando, nato nel maggio 2022. La foto risale a un anno fa. Ora l’attrice è in attesa del quarto figlio con il marito Elan Ruspoli. Lo ha annunciato lei stessa, dicendo di essere al settimo cielo ma non rivelando il sesso del nascituro. Rivedremo anche il suo personaggio, Steffy, incinta in Beautiful?