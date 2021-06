“Beautiful”, le anticipazioni: l’inganno di Sally viene svelato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 all'18 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 12 all'18 giugno

Dopo il mancato matrimonio di Thomas (Matthew Atkinson), nessuno si sarebbe aspettato un altro grande colpo di scena a distanza ravvicinata. E invece… Mentre tutti si affannano attorno a Sally (Courtney Hope) cercando di renderle più tollerabili le sue ultime settimane di vita, lei ha l’aria sempre più provata e i tremori che l’affliggono sembrano ormai fuori controllo. Sally, però, e continua a “rimbalzare” le telefonate della dottoressa Penny Escobar (Monica Ruiz), che le chiede con urgenza di poterle parlare. Così un giorno, senza preavviso, la stilista si trova Penny alla porta di casa. Sally non sembra particolarmente felice di vederla e, quando le due donne rimangono sole, finalmente capiamo il perché. L’orgoglio che spinge a voler vivere la malattia senza accanimento terapeutico fino alla fine non c’entra nulla... La verità è che non c’è nessuna malattia! Proprio così! Sally, con la colpevole complicità della dottoressa Escobar (a cui sono state promesse “entrature” alla Forrester) ha finto di essere malata per riconquistare Wyatt (Darin Brooks). Cosa succederà, dunque, quando lui e Flo (Katrina Bowden) capiranno di essere stati presi in giro da Sally?

Don, marito modello

Bill Spencer, il suo personaggio, si è scambiato un bacio proibito con Brooke (Katherine Kelly Lang), ma Shauna (Denise Richards) ha filmato tutto di nascosto e c’è da scommettere che presto ne vedremo delle belle. Meno male che nella vita reale Don Diamont non ha di questi problemi: da anni è felicemente sposato con Cindy e i due non perdono occasione per regalarsi gite romantiche, magari in barca, per poi pubblicarne le foto su Instagram.