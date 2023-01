“Beautiful”, le anticipazioni: l’intuito del piccolo Douglas

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 gennaio al 3 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Che fosse un bambino intelligente e perspicace è apparso subito chiaro: nonostante la giovane età, infatti, Douglas (Henry Joseph Samiri) si è trovato ad affrontare situazioni familiari piuttosto complesse fin dalla più tenera infanzia, ed è cresciuto in fretta. Oltre tutto, con un padre come Thomas (Matthew Atkinson) non si sa mai quali novità ci siano dietro l’angolo… Passata, per lo meno in apparenza, l’ossessione sentimentale per Hope (Annika Noelle) con la quale sembra avere instaurato un bel rapporto di amicizia, Thomas sembra aver cambiato obiettivo. Tanto per cambiare il nuovo oggetto delle sue attenzioni è una donna già impegnata: Paris (Diamond White), sua coinquilina e fidanzata con Zende (Delon De Metz). Il piccolo Douglas capisce subito dove papà voglia andare a parare con la bella fanciulla dai capelli arancio e gli chiede senza mezzi termini, in presenza di Paris: «Ma lei è la tua nuova fidanzata?». Thomas abbozza, Paris si schermisce. È evidente che tra i due stia nascendo un’intesa, anche se affermano di essere solo amici. Ma mentre Paris si vuole convincere di amare Zende, Thomas è deciso a conquistarla. E Douglas l’ha capito benissimo.

L’anno di Sheila

Il 2023 è senza dubbio l’anno di Sheila Carter. Impersonata da Kimberlin Brown, la nemica giurata dei Forrester sarà al centro di quasi tutte le vicende che ruotano intorno alla potente famiglia californiana. Non solo. Nella sua vita ora c’è il figlio Finn (Tanner Novlan), e lei è determinata a far parte della sua vita. Ma Sheila, classificatasi “migliore cattiva” delle soap statunitensi nel 2022, sfodererà nei prossimi mesi anche le sue doti di grande seduttrice.