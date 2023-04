“Beautiful”, le anticipazioni: l’irresistibile avvocato Carter

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'8 al 14 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Nelle ultime settimane di Beautiful abbiamo visto affermarsi la figura di Carter (Lawrence Saint-Victor) come sex symbol. Carter, però, non è un dongiovanni. È un uomo solido, un uomo che s’innamora, portato alla monogamia. Insomma, è un uomo da sposare. Ciò non toglie che abbia una carica passionale così forte da attirare come un magnete tutte le donne che incontra. Dopo la relazione “proibita” con Quinn (Rena Sofer), ora è la volta di Paris (Diamond White), altra che in quanto a passione non prende lezioni da nessuno. Mentre chiedeva consigli a Carter sul suo rapporto con Zende (Delon de Metz), la ragazza s’è allontanata dal fidanzato fino a lasciarlo, avvicinandosi intanto in segreto al general manager della Forrester. Dopo un primo bacio, ne sono venuti altri e i due sembrano destinati a diventare una coppia. Ora che Zende sembra interessato a una modella, Paris si sente autorizzata a correre tra le braccia di Carter. Ma viene sorpresa da mamma Grace (Cassandra Creech), che la vorrebbe “sistemata” con Zende.

36 anni di successi

Era il 23 marzo 1987 quando negli Stati Uniti andò in onda la prima puntata di Beautiful. Del cast di quell’episodio sono rimasti solo Katherine Kelly Lang e John McCook, che hanno festeggiato il 36° “compleanno” della soap con il cast attuale e il produttore Brad Bell. Nella foto vediamo con i due “veterani”, i colleghi Don Diamont, Jennifer Gareis e Kimberlin Brown, ovvero, da sinistra, Bill, Donna, Brooke, Sheila ed Eric.