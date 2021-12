“Beautiful”, le anticipazioni: l’ordine di Hope

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 dicembre

Quanto ancora potrà continuare la follia di Thomas (Matthew Atkinson) scatenata dall’ossessione segreta per Hope (Annika Noelle), prima che qualcuno se ne accorga? Preoccupato per i discorsi di Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sul reale equilibrio psicologico del giovane Forrester, che appunto sembrerebbe non essersi del tutto lasciato alle spalle la passione malata per Hope, Liam (Scott Clifton) decide di passare a casa dell’eterno rivale per controllare di persona il suo stato psichico. Inizialmente Thomas si rifiuta di aprirgli, ma, visto che Liam non desiste, lo fa entrare in casa. Così Liam si trova al cospetto dell’inquietante manichino con le fattezze di sua moglie. Sconvolto, chiede spiegazioni, ma Thomas riesce solo a farfugliare giustificazioni poco convincenti. Quando poi Liam tocca con disgusto il manichino, che è lì a dimostrare la scarsa lucidità di Thomas, lo stilista si inalbera e gli urla di «lasciarla stare», come se si trattasse di una persona e non di un essere inanimato. Liam, ormai fuori di sé, se ne va sbattendo la porta. Sempre più allucinato, Thomas “sente” la voce di Hope: il manichino gli parla e gli ordina di uccidere Liam!

Amore sotto l’albero

Manca ormai poco al Natale e Denise Richards, mentre regala al marito Aaron Phypers uno sguardo pieno d’amore sotto l’albero, invita tutti suoi fan a dedicare cinque minuti al giorno alla meditazione e alla preghiera. «Nel mondo c’è bisogno di pace e di gioia», scrive l’interprete di Shauna sul suo profilo Instagram, «e per comprendere il vero significato di questa festività, bisogna riuscire a raggiungere la calma interiore. Come? Meditando».